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2020-09-25 فيصل بن فرحان يبحث تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي مع نظيره القبرصي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، بوزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس. وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وجهود تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، كما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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