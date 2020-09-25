شكرا لقرائتكم ضبط 13 رجلًا وامرأة تورطوا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عنيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-25 ضبط 13 رجلًا وامرأة تورطوا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عنيزة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements ألقت شرطة القصيم القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة. وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة، حيث تمت السيطرة على المتورطين فيها، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية، كما ضبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وإيقافهم جميعاً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 13 رجلًا وامرأة تورطوا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عنيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.