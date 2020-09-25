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2020-09-25 وزراء الطاقة في G20 برئاسة السعودية يبحثون استقرار الأسواق متابعات الخليج 365 - واس يعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وذلك في 10-11 صفر 1442هــ الموافق 27-28 سبتمبر 2020 ، بهدف تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة.

وسيبحث الوزراء تعزيز المضيء نحو أنظمة طاقة مستدامة من خلال الدفع بالاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الوزراء النهوض بمبادرات الحصول الشامل على الطاقة والوصول لوقود الطهي النظيف.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.g20.org لأخذ المعلومات حول مجموعة العشرين وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين .

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