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شكرا لقرائتكم أصغر مكعب روبيك في العالم بحجم 10 ملم فقط ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أصغر مكعب روبيك في العالم بحجم 10 ملم فقط !
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
إذا كنت تعتقد أن حل مكعب روبيك العادي صعب، فقد طُرح أصغر مقاس منه في العالم للبيع للاحتفال بالذكرى الأربعين لاختراع الأحجية الأشهر، حيث يزن جرامين بعرض 9.9 ملم فقط.
وصُنع أصغر مكعب روبيك من معدن فائق الدقة، وتم طرحه للبيع في اليابان بتكلفة 198 ألف ين نحو 1900 دولار على أن يتم تسليمه في ديسمبر، وهو يأتي مع صندوق عرض خاص به، وفقًا لشركة MegaHouse المختصة بصناعة الألعاب ومقرها طوكيو.
مكعب روبيك
وقد تم اختراع مكعب روبيك من قبل أستاذ الهندسة المعمارية المجري إرنو روبيك في السبعينيات قبل أن تحوله شركة في الولايات المتحدة إلى منتج ناجح في الثمانينيات.
وتم بيع أكثر من 100 مليون مكعب في جميع أنحاء العالم في العامين الأولين، وحقق نجاحًا فوريًا في اليابان حيث بيع أكثر من أربعة ملايين في الأشهر الثمانية الأولى بعد طرحه للبيع في يوليو 1980.
وتم عرض المكعب الصغير الجديد هذا الأسبوع في معرض في طوكيو الذي يستمر حتى 9 نوفمبر، ويتضمن أيضًا عملًا فنيًا مصنوعًا من مكعبات روبيك صغيرة للغاية، وقد نظمت الحدث السفارة المجرية
وقال نوربرت بالانوفيتش، السفير المجري في اليابان: من المعروف أن مكعب روبيك هو جزء من الحياة اليومية هنا في طوكيو ويلهم الجميع، وأستطيع أن أؤكد لأي شخص أنه سيستمتع بالحضور إلى هنا.
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