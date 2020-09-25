السعودية | فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية قبرص

شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية قبرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، بوزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وجهود تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، كما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.