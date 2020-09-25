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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية، مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة.
وقال "السحيباني": تمت السيطرة على المتورطين، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية، كما ضُبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وتوقيفهم جميعًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة منطقة القصيم
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 05:16 PM
ضبطت الأسلحة البيضاء.. وستحيل الموقوفين للنيابة العامة
أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية، مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة.
وقال "السحيباني": تمت السيطرة على المتورطين، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية، كما ضُبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وتوقيفهم جميعًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
، شرطة القصيم تطيح بالمتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة ،
المصدر : الخليج 365
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