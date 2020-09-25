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سجلت منطقة حائل اليوم الجمعة، ثلاث حالات وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا المستجد، كما شهدت 21 حالة إيجابية جديدة؛ منها 16 حالة في مدينة حائل، وأربع حالات في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.
وسجلت المنطقة ثماني حالات تعافٍ جديدة؛ منها 7 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.
وبحسب إنفوجرافيك، نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغت نسبة حالات التعافي 94.1%، وارتفعت نسبة الحالات النشطة إلى 4.8%، وارتفعت نسبة الوفيات إلى 1.12%.
وبيّن الإنفوجرافيك الرقم الإجمالي للحالات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، حيث بلغت 6244 حالة، منها 5873 حالة تعافٍ، و 301 حالة نشطة، و 70 حالة وفاة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة 26 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.
فيروس كورونا الجديد
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 04:27 PM
8 حالات تعافٍ من الفيروس ترفع الإجمالي لـ5873حائل تسجل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم
سجلت منطقة حائل اليوم الجمعة، ثلاث حالات وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا المستجد، كما شهدت 21 حالة إيجابية جديدة؛ منها 16 حالة في مدينة حائل، وأربع حالات في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.
وسجلت المنطقة ثماني حالات تعافٍ جديدة؛ منها 7 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.
وبحسب إنفوجرافيك، نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغت نسبة حالات التعافي 94.1%، وارتفعت نسبة الحالات النشطة إلى 4.8%، وارتفعت نسبة الوفيات إلى 1.12%.
وبيّن الإنفوجرافيك الرقم الإجمالي للحالات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، حيث بلغت 6244 حالة، منها 5873 حالة تعافٍ، و 301 حالة نشطة، و 70 حالة وفاة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة 26 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.
، حائل تسجل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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