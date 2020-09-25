"الموارد البشرية" تُلزم المنشآت التجارية بتصديق لائحة عملها في مكاتب المحاماة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزام المنشآت التجارية بإعداد لائحة عملها ومراجعتها في مكاتب المحاماة من أجل التصديق عليها. قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزام المنشآت التجارية بإعداد لائحة عملها ومراجعتها في مكاتب المحاماة من أجل التصديق عليها. ونص قرار الوزارة، وفقا لـ"عكاظ"، على أن تكون المراجعة والتصديق على اللائحة من خلال المكاتب المعتمدة بالموقع الإلكتروني للوزارة. وأكد القرار أن المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحتها يتم إعفائها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة، طالما أن لائحتها لا تتعارض مع نظام العمل.

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