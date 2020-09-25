شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: 3 إجرءات ستتم بعد قبول مستندات الإستقلالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يستمر حساب المواطن، في إتاحة الفرصة للمسجلين التقدم باعتراض على عدم الأهلية، وعلى وجه الخصوص، المسفيدين من المسجلين في البرنامج كأفراد وليسوا تابعين لرب الأسرة، وحددت ذلك في 3 إجراءات.
وأوضحت خدمة المستفيدين في البرنامج ، ردًا على استفهام حول الخطوة التالية لقبول مستندات الاستقلالية إنه في حال تم تقديم اعتراض على عدم الأهلية الرجاء الانتظار وسيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ولا بد من الموافقة على الاعتراض.
وتابع البرنامج بأنه بناءا على تاريخ قبول الاعتراض سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك بنتيجة الأهلية ضمن دورات الأهلية القادمة.
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