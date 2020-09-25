بالفيديو.. شاب يسرق العلم الوطني بطريقة مضحكة من أمام محل تجاري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): سجلت كاميرات المراقبة الخاصة بإحدى المحلات التجارية واقعة سرقة قام بها شاب بصحبة آخر كان ينتظره في سيارة. سجلت كاميرات المراقبة الخاصة بإحدى المحلات التجارية واقعة سرقة قام بها شاب بصحبة آخر كان ينتظره في سيارة. وأظهر المقطع قيام الشاب بأداء التحية أمام الكاميرا ثم سرق أعلام المملكة التى كانت أمام المحل. وأدخل الشاب الأعلام التي سرقها داخل السيارة ثم انطلق بعيداً عن المكان، فيما أظهر تاريخ الفيديو أن الحادث وقع يوم أمس.

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