شكرا لمتابعة خبر عن موعد رصد دخول الشاحنات إلكترونيًا في الأوقات الممنوعة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن بدء رصد دخول الشاحنات إلكترونيًا في الأوقات الممنوعة بمحافظة جدة، من يوم الأحد 1442/02/17 هـ الموافق 2020/10/04 م.

يذكر أن أوقات منع دخول الشاحنات هي كالتالي: من 6 صباحًا إلى 9 صباحًا، من 12 ظهرًا إلى 10 مساءًا عدا الخميس يستمر المنع إلى الواحدة صباحًا، يوم الجمعة من الرابعة عصرًا وحتى الواحدة صباحًا، ويوم السبت من الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءًا.