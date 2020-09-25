آخر كلمات عبد الخالق الغامدي قبل وفاته

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تسببت وفاة عميد الإعلاميين بالمنطقة عبدالخالق بن ناصر الغامدي، بصدمة للوسط الإعلامي بالباحة، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية. تسببت وفاة عميد الإعلاميين بالمنطقة عبدالخالق بن ناصر الغامدي، بصدمة للوسط الإعلامي بالباحة، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية. وكتب الفقيد الراحل في آخر تغريداته أمس الخميس؛ قائلا: “اللهم ازرع في قلوبنا راحةً دائمة وأملاً بك لا يخيب”. ويذكر بأن “الغامدي”، لقب بعميد الإعلاميين بالمنطقة بعد مسيرة إعلامية امتدت لقرابة ثلاثة عقود؛ حيث عُرف في صحيفة عكاظ بالعمل الصحفي النزيه بمواضيعه المميزة وطرحه المتزن ونقده الهادف والذي عالج من خلاله الكثير من القضايا المجتمعية والخدمية والإنسانية.

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