شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المرور» ينشر مقطع فيديو لمخالفة مرورية ويحذر: إختصار المسافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علقت الإدارة العامة للمرور على مقطع فيديو تضمن مخالفة مرورية عند الدوران للخلف، بأن اختصار المسافة والذي قد يعرض الآخرين للخطر. علقت الإدارة العامة للمرور على مقطع فيديو تضمن مخالفة مرورية عند الدوران للخلف، بأن اختصار المسافة والذي قد يعرض الآخرين للخطر. ونشر"المرور" مقطع فيديو فظهرت به سيارة مخالفة قامت بالدوران للخلف ، وعلق على ذلك " بأنه اختصار المسافة ليس مبرراً لارتكاب المخالفات المرورية، وتعريض الآخرين للخطر". وجدد المرور الدعوة إلى الحفاظ على سلامة قائد المركبة وقادة المركبات الأخرى وعدم تعريض حياتهم للخطر.

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