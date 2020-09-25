شكرا لمتابعة خبر عن شروط يجب توافرها حتى تتمكن الأرملة من التسجيل في الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشروط الواجب توافرها حتى تتمكن الأرملة من التسجيل في الضمان الاجتماعي. نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشروط الواجب توافرها حتى تتمكن الأرملة من التسجيل في الضمان الاجتماعي. وشددت الوزارة على ألا يكون اسم الأرملة وأيتامها مسجلًا في التأمينات الاجتماعية حتى تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي. كما اشترطت ألا يتجاوز الدخل الخاص بالأرملة الحد المانع، بجانب عدم وجود سجلات تجارية أو عمالة مهنية خاصة بها.

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