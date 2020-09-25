شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء وتخفيض الرسوم الدراسية لطلاب برامج الدراسات العليا بجامعة بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت جامعة بيشة مبادرة لإعفاء وتخفيض الرسوم الدراسية لطلاب برامج الدراسات العليا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة.

وتشمل المبادرة إعفاء الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز، وذوي شهداء الواجب، وذوي مصاب الواجب، والحاصلين على براءات اختراع من الرسوم.

كما شملت المبادرة تخفيض الرسوم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، مع ترشيح مجموعة من منسوبي وزارة الصحة الذين واجهوا جائحة كورونا في برنامج إدارة المرافق الصحية لدرجة الماجستير ممن تنطبق عليهم معايير القبول.