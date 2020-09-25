شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."رقمنا الصعب" أغنية من كلمات تركي آل الشيخ يهديها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أهدى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أغنية جديدة من كلماته، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعنوان “رقمنا الصعب”. أهدى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أغنية جديدة من كلماته، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعنوان “رقمنا الصعب”. نظم رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أغنية جديدة أهداها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي جاءت بعنوان "رقمنا صعب". Advertisements وقال تركي آل الشيخ أن الأغنية إهداء منه ومن الملحن نواف عبدالله، ونشر مقطع فيديو للأغنية التي جاء في مقدمة كلماتها:“كل فجر من ضيا صبحك.. يبان..... كل نجم في سمانا.. نجم صاعد.... يا محمد بن سلمان.. الزمان .... بارق بالخير.. في ظلك وراعد”.

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