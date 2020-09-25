شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يحذر من 3 أشياء خلال هذا الوقت من العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذررئيس مركز الزعاق للدراسات الفلكية ، الدكتور خالد الزعاق ، من التقلبات الجوية التي يمتاز بها هذا الموسم حيث تتقلب فيه درجات الحرارة على مدار الساعة، وتكثر الأمراض التي تصيب الإنسان وتفعل به كفعلها بالشجر، فيصفر اللون لذا سمي بموسم صفيري، محذرا من 3 أشياء خلال هذة الفترة .

وتابع الزعاق بأنه باق على دخول موسم الوسم 20 يوما ، ثم موسم سهيل الذي يتلطف خلاله الجو ليلا ونهارا.

ونصح الزعاق ، بضبط التكييف على درجة 25 فما فوق، وعدم شرب السوائل الباردة،ويحذر من السباحة في الأماكن المفكشوفة وخاصة ليلا، وكذلك النوم تحت أديم السماء بدون غطاء، وخلال هذة الفترة يتلطف الليل ثم بعدها يأتي موسم أسهيل الذي يتلطف خلاله الليل والنهار.