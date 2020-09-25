شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة المواطن الذى وضع المستشفى الذي يملكه تحت تصرف صحة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

حرص مواطن في حائل يدعى عبدالله الصوينع على مساعدة مديرية الشؤون الصحية في حائل لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكر المواطن، خلال حديثه لقناة روتانا خليجية، أن المستشفى الذى يملكه كان جاهزاً للافتتاح، لكنه فضل أن يضعه تحت تصرف مديرية الصحة بمنطقته، وذلك لمساعدةمصابي فيروس كورونا.

وأضاف أنه أكد حينها لمنسوبي المديرية أنه يسمح أيضا بنقل الأجهزة الطبية التى يمتلكها لأى مستشفى آخر إذا تطلب الأمر ذلك للصالح العام، لافتا إلى أنه فعل كل ذلك من حباً في وطنه.

الجدير بالذكر أن المواطن حصد وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة بسبب ما فعله مع مديرية الشؤون الصحية بحائل.