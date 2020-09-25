ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.. وزارة الإسكان: «الدولة تتحملها»

أوضحت وزارة الإسكان، أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا عمرت بيت مسكن أول وشملني القيمة المضافة ممكن الإفادة؟».

ورد برنامج الدعم السكني من وزارة الإسكان عبر موقع «تويتر» قائلًا: «الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة تكون على المنزل الأول، علمًا بأن المواطن لن يطالب بسداد ضريبة القيمة المضافة عند شراء المسكن الأول إذا ثبت استحقاقه من خلال بوابة مبادرة تحمل الضريبة، للمزيد حول الضريبة وللتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

Advertisements

وأضاف: «مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول تهدف لتقليل كلفة امتلاك المسكن الملائم على المواطنين، وستتحمل وزارة الإسكان سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول حتى 850 ألفًا».

اقرأ أيضًا:

وزارة الإسكان تكشف تأثير السجل التجاري على استحقاق دعم السكن