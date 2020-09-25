صورة نادرة للحظة خروج «المؤسس» من دار الحكومة بمكة.. عمرها 99 عامًا

وثقت صورة نادرة يعود تاريخها لـ99 عامًا، الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود –رحمه الله-، أثناء خروجه من دار الحكومة (الحميدية) بأجياد في مكة المكرمة

وذكر حساب «أيام مكة» على تويتر، أن الصورة التقطها المصور المكي شفيق محمود في عام 1343 هـ.

يُذكر أن مبنى الحميدية بمكة كان مقرًا للدوائر الحكومية، واحتضن أول مجلس للشورى، حيث أمر الملك عبدالعزيز آل سعود، بتشكيل مجلس كان يسمى في البداية «المجلس الأهلي الشوري»، وتم عقد أول اجتماع للمجلس في 01/06/1343هـ.

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وفي عام 1352هـ أمر الملك عبدالعزيز، بوضع ساعة كبيرة ترى عن بعد فوق المبنى، وكان ارتفاعها نحو 15 مترًا فوق المبنى.

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