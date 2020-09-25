الوزير «آل الشيخ» يهاجم الإخوان: مفلسون وحمقى.. يتبعهم قطيع

بعد تحريف عبارته «أصحاب هوى»
كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تدليس الإخوان والسروريين، مشيرًا إلى أنهم حرَّفوا كلامه ليسقطوه على العلماء الأجلاء.
وقال وزير الشؤون الإسلامية، عبر حسابه على «تويتر»، إن «الإخوان المفلسين والسروريين الظالمين والحمقى وبعض القطيع، يجيرون قولي (أصحاب هوى) في حديث لي، والمقصود هم، وحرفوه بقصد الإثارة، وقالوا إنني أقصد العلماء الإجلاء ابن باز وابن عثيمين وغيرهما رحمهم الله، وهم أجل وأكرم من أن أقصدهم بأنهم أصحاب هوى، وهذا غير المقصود»، وأشار الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ إلى أنه أحب أن يوضح ذلك لكل عاقل.
وكان وزير الشؤون الإسلامية قال في تغريدة سابقة «يمارس الإخوان اللامسلمون الإرهاب المروع ضد كل من يحذر من خطرهم أو يكشف منهجهم ويعريه وأخطر وأشر فصائلهم السرورية، وهم يشكلون حكومة عميقة في البلاد التي تبتلى بهم وينتشرون في مفاصل الدول ويقمعون بل يدمرون كل من فضحهم أو تعرض لهم، سلاحهم الكذب والتزوير والغدر والتخفي وعدم مخافة الله» .
وتابع في تغريدة أخرى: «قال الحافظ الذهبي في السير(١٥/٣٩٤): (وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب وطنه)، وأقول، قاتل الله الإخوان المارقين وفصيلهم الإرهابي السروري، السرطان الذي يسري في مفاصل الأوطان، يقولون إن الوطن حفنة من تراب لا قيمة ولا حرمة له ومن فيه، قلوبهم وألسنتهم مع الغزاة والأعداء.
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