«الكهرباء» توضح آلية التقدم بطلب التعويض عن التلفيات

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، آلية التقدم بطلب التعويض عن التلفيات، وذلك بعد شكوى أحد المستفيدين قائلًا: «أجهزة البيت تضررت بسبب انقطاع التيار المتكرر خلال ساعة وفي يومين متتاليين».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالمشتركين هيئة تنظيم الكهرباء على «تويتر» قائلًا: «في حال وجود تلفيات يمكنك التقدم بطلب التعويض عن التلفيات بالتوجه إلى مكتب خدمات المشتركين وإحضار المتطلبات التالية: (صورة من الهوية الوطنية، فواتير الصيانة والأضرار)».

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