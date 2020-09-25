«الكهرباء» توضح آلية التقدم بطلب التعويض عن التلفيات

ضرورة إحضار فواتير الصيانة والأضرار..
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، آلية التقدم بطلب التعويض عن التلفيات، وذلك بعد شكوى أحد المستفيدين قائلًا: «أجهزة البيت تضررت بسبب انقطاع التيار المتكرر خلال ساعة وفي يومين متتاليين».
ورد الحساب الرسمي للعناية بالمشتركين هيئة تنظيم الكهرباء على «تويتر» قائلًا: «في حال وجود تلفيات يمكنك التقدم بطلب التعويض عن التلفيات بالتوجه إلى مكتب خدمات المشتركين وإحضار المتطلبات التالية: (صورة من الهوية الوطنية، فواتير الصيانة والأضرار)».
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