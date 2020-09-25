رئاسة الأمر بالمعروف في مكة تكثّف الدوريات التوعوية خلال إجازة اليوم الوطني

كثّف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الدوريات الميدانية والتوعوية خلال إجازة اليوم الوطني (90) بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين.

وشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عامّ فرع "الرئاسة العامة" بالمنطقة فؤاد بن سعود العمري، أن "الفرع كثّف حضوره الميداني خلال هذه المناسبة الوطنية للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية".

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وأوضح العمري أن "الخطة تضمّنت تكثيف نشر الوسائل التوعوية والمقاطع التوجيهية الهادفة إلى تعزيز اللحمة الوطنية والانتماء والفخر بهذا الوطن المبارك، وتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن مع توفير المصلى المتنقل في الأماكن العامة، وبذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن".

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