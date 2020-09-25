السعودية اليوم / "يونا " يشارك في المؤتمر الدولي العلمي الافتراضي في روسيا



جدة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

شارك اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" يوم أمس، في المؤتمر الدولي العلمي الافتراضي "الدين في عالم متغير.. دور التعليم في تربية الشباب"، الذي نظمته الجمعية الدينية لمسلمي روسيا ووكالة أنتر تاس بحضور مفتي موسكو رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا وعضو الغرفة العامة لروسيا الاتحادية الشيخ ألبير حضرت قرغانوف .

وأوضح المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" أحمد بن عبدالله القرني، في كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه مدير الإنتاج عبد القادر الزهراني ، "إن هذا المؤتمر بالغ الأهمية، ويصب في نهر التعايش والتسامح والتلاقي بين أبناء البشرية جميعاً، وما أحوجنا فعلاً إلى التمسك بالقيم السامية للأديان، وتفعيلها في ظل ما يمر به العالم من تغيرات .

وثمن مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي خلال كلمته، الجهود التي تقوم بها جمعية مسلمي روسيا، والمؤسسات الإسلامية في جمهورية روسيا الاتحادية، للعناية بالتأهيل والتدريب السليم للشباب، وترسيخ مفاهيم التعايش والحوار تعليمياً وتربوياً.

وأضاف : "لا يخفى عليكم أن الإعلام هو شريك أساس مع مؤسسات التربية والتعليم والتثقيف، وحامل لرسالتها إلى جمهور الشباب، وإيماناً منا في اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي بهذه الشراكة، واضطلاعاً منا بهذا الدور، فإننا في الاتحاد أخذنا على عاتقنا المساهمة في ذلك، فبادرنا بالتعاطي الإيجابي مع قضايا الشباب، من خلال نشر وتوزيع ما يحصنهم ويرسخ لديهم قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويفتح أمامهم أفق المستقبل، لبناء أنفسهم وأوطانهم، وما يكشف زيف خطابات العنصرية والكراهية، التي تريد اختطافهم لتشعل الفتن والصراعات".

وأشار القرني، في كلمته إلى منتدى الاتحاد الإعلامي الأول في الــ 14 من يوليو 2020م ضمن موضوعه، الذي كان ضيفه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دور المنظمات والهيئات العلمية الرسمية في تحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة، مشيراً إلى منتدى الاتحاد الإعلامي في نسخته الثانية يوم الـ 20 من أغسطس 2020م، حول سبل ترسيخ التعايش بين أتباع الديانات والثقافات، وكان ضيفه معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وأبان القرني، في كلمته : " إن الاتحاد أخذ على عاتقه العناية بشباب الإعلاميين، فأطلق مشروعه التدريبي لهذا العام، الذي يستهدف تدريب 2200 إعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في ملتقى الاتحاد لوكالات الأنباء، الذي عقد في الــ 16 من مايو2020م، بالشراكة مع إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو"، وفي هذا الإطار تم تنظيم ورشتي عمل باللغتين العربية والفرنسية حول طرق تدقيق الأخبار في ظل الأزمات وانتشار الشائعات، يومي 8 و23 يونيو 2020م، كما عقد الاتحاد يوم 15 يوليو ورشة عمل تدريبية حول التعاطي الإعلامي مع تداعيات حقوق الطفل في ظل جائحة

وخلص القرني في كلمته إلى ترحيب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الجميع، لخدمة قضايا الشباب في مختلف الاتجاهات التعليمية والتربوية والدينية.

// انتهى //

16:37ت م

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جدة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسشارك اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" يوم أمس، في المؤتمر الدولي العلمي الافتراضي "الدين في عالم متغير.. دور التعليم في تربية الشباب"، الذي نظمته الجمعية الدينية لمسلمي روسيا ووكالة أنتر تاس بحضور مفتي موسكو رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا وعضو الغرفة العامة لروسيا الاتحادية الشيخ ألبير حضرت قرغانوف .وأوضح المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" أحمد بن عبدالله القرني، في كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه مدير الإنتاج عبد القادر الزهراني ، "إن هذا المؤتمر بالغ الأهمية، ويصب في نهر التعايش والتسامح والتلاقي بين أبناء البشرية جميعاً، وما أحوجنا فعلاً إلى التمسك بالقيم السامية للأديان، وتفعيلها في ظل ما يمر به العالم من تغيرات .وثمن مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي خلال كلمته، الجهود التي تقوم بها جمعية مسلمي روسيا، والمؤسسات الإسلامية في جمهورية روسيا الاتحادية، للعناية بالتأهيل والتدريب السليم للشباب، وترسيخ مفاهيم التعايش والحوار تعليمياً وتربوياً.وأضاف : "لا يخفى عليكم أن الإعلام هو شريك أساس مع مؤسسات التربية والتعليم والتثقيف، وحامل لرسالتها إلى جمهور الشباب، وإيماناً منا في اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي بهذه الشراكة، واضطلاعاً منا بهذا الدور، فإننا في الاتحاد أخذنا على عاتقنا المساهمة في ذلك، فبادرنا بالتعاطي الإيجابي مع قضايا الشباب، من خلال نشر وتوزيع ما يحصنهم ويرسخ لديهم قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويفتح أمامهم أفق المستقبل، لبناء أنفسهم وأوطانهم، وما يكشف زيف خطابات العنصرية والكراهية، التي تريد اختطافهم لتشعل الفتن والصراعات".وأشار القرني، في كلمته إلى منتدى الاتحاد الإعلامي الأول في الــ 14 من يوليو 2020م ضمن موضوعه، الذي كان ضيفه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دور المنظمات والهيئات العلمية الرسمية في تحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة، مشيراً إلى منتدى الاتحاد الإعلامي في نسخته الثانية يوم الـ 20 من أغسطس 2020م، حول سبل ترسيخ التعايش بين أتباع الديانات والثقافات، وكان ضيفه معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.وأبان القرني، في كلمته : " إن الاتحاد أخذ على عاتقه العناية بشباب الإعلاميين، فأطلق مشروعه التدريبي لهذا العام، الذي يستهدف تدريب 2200 إعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في ملتقى الاتحاد لوكالات الأنباء، الذي عقد في الــ 16 من مايو2020م، بالشراكة مع إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو"، وفي هذا الإطار تم تنظيم ورشتي عمل باللغتين العربية والفرنسية حول طرق تدقيق الأخبار في ظل الأزمات وانتشار الشائعات، يومي 8 و23 يونيو 2020م، كما عقد الاتحاد يوم 15 يوليو ورشة عمل تدريبية حول التعاطي الإعلامي مع تداعيات حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا وهو يستعد لإطلاق ورشة عمل تدريبية حول مستقبل الإعلام الرقمي في السابع من أكتوبر المقبل.وخلص القرني في كلمته إلى ترحيب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الجميع، لخدمة قضايا الشباب في مختلف الاتجاهات التعليمية والتربوية والدينية.// انتهى //16:37ت م0066

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