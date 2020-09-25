السعودية اليوم / مستوطنون يهود يحرقون عشرات أشجار الزيتون جنوب بيت لحم



بيت لحم 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

أحرق مستوطنون يهود، اليوم ، عشرات أشجار الزيتون المعمرة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وذكر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم ، بأن المستوطنين أحرقوا 50 شجرة زيتون معمرة في منطقة وادي الشام جنوب غرب الخضر، تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني.

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16:19ت م

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