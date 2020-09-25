اليوم الوطني / "أم القرى" تحتفي بـ"يوم الوطن" في عامه الـ"90"



مكة المكرمة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

احتفت جامعة أم القرى مساء أمس باليوم الوطني ٩٠ بحضور معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل وذلك عبر منصة الجامعة الافتراضية وبحضور قيادات الجامعة ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات.

وتضمَّن الحفل تدشين معالي رئيس الجامعة العدد الخاص من مجلة منار الجامعة لليوم الوطني 90،.

بدورها قدَّمت وكالة الجامعة لشؤون الطالبات نبذةً عن قائدات الجامعة اللائي قدَّمْنَ أدوارًا رياديَّةً لخدمة الوطن وتقلدْنَ العديد من المناصب القيادية والإدارية داخل الجامعة وخارجها.

كما دشَّن الدكتور بافيل المبادرات الوطنية لكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والمبادرة الطلابية "تخصصي يخدم وطني"، وشارك المركز الإعلامي بتقديم أوبريت غنائي بمناسبة اليوم الوطني 90،

واختتم الحفل بعرض نتائج الفائزين والفائزات بمسابقة الجامعة لأجمل قصيدة شعرية وعمل فني، وأفضل ثلاث تغريدات، بالإضافة لأفضل مبادرة وطنية.

// انتهى //

16:13ت م

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