السعودية اليوم / مصرع 13 شخصا على الأقل في حادث غرق سفينة قبالة السواحل الليبية



طرابلس 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم إثر حادث غرق سفينة كانوا على متنها قبالة السواحل الليبية الليلة الماضية.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها اليوم أنه تم انتشال ثلاث جثث، ومازالت عمليات البحث عن باقي الجثث مستمرة.

وأضافت أن 22 شخصا آخرين نجوا وتم جلبهم بسفن الصيد إلى الشاطئ، ويتم تقديم المساعدة الطبية لهم.

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16:08ت م

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