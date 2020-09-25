اليوم الوطني / جامعة حائل تحتفي باليوم الوطني الـ 90



حائل 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

رعي معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم احتفال الجامعة بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة عن بعد .

واشتمل الحفل على عدد من الكلمات والقصائد الشعرية، التي ألقاها طلاب وطالبات الجامعة في حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة كما قدم عدد من الطلاب أوبريت (الوطن الغالي ).

// انتهـى //

16:03ت م

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