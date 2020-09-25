

جدة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعد غدٍ الأحد فعاليات ملتقى الإرشاد السياحي الأول تحت عنوان "الإرشاد السياحي .. إثراء معرفي" وذلك عن بعد من خلال برنامج زوم بمشارك نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمختصين بالجامعة .

وأوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الدكتور محمد بن صالح الغامدي أن تنظيم هذا الملتقى في نسخته الأولى يأتي في ظل ما دأبت عليه الكلية من الاهتمام بالملتقيات التي يتم خلالها مزج الخبرات والاستفادة من النتائج التي تثري الحقل البحثي ومنها الإرشاد السياحي وإثراءه معرفياً .

وأضاف أن الملتقى يجسد التعاون ، وتحقيق الفائدة ذات الانعكاسات على الجانب الاجتماعي والسياحي والثقافي وغيره ، مشيراً إلى تقديم حصيلة من المحاضرات خلال فعاليات الملتقى حول الأصالة والتراث ، والعمارة الإسلامية ، والإرشاد والتسويق السياحي .

//انتهى//

16:01ت م

0052





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تنظم فعاليات ملتقى الإرشاد السياحي الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.