السعودية | وزراء الطاقة لمجموعة العشرين يجتمعون للمضيء نحو أنظمة طاقة مستدامة تحت مظلة الاقتصاد الدائري للكربون

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:17 مساءً, 25 سبتمبر 2020 م المناطق - واس يعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وذلك في 10-11 صفر 1442هــ الموافق 27-28 سبتمبر 2020 ، بهدف تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة.

وسيبحث الوزراء تعزيز المضيء نحو أنظمة طاقة مستدامة من خلال الدفع بالاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الوزراء النهوض بمبادرات الحصول الشامل على الطاقة والوصول لوقود الطهي النظيف.

وبعد الاجتماع، يعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، مؤتمراً صحفياً افتراضياً لتسليط الضوء على مخرجات الاجتماع.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.g20.org لإخذ المعلومات حول مجموعة العشرين وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين .

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