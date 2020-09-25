فيديو.. بايرن ميونيخ ضد إشبيلية.. مواجهة نادرة بدأت في عصر مارادونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من أن الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرمندو مارادونا عرف بلعبه لفرق بوكا جونيورز الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، إلا أن مسيرته شهدت أيضا تمثيل إشبيلية لمدة موسم واحد وتحديدا في 1992-1993.



المواجهة الأولى لدييجو مع الفريق الأندلسي كانت ودية ضد بايرن ميونيخ في 28 سبتمبر/أيلول 1992، بفارق 4 أيام فقط عن موعد لقاء العملاقين في كأس السوبر الأوروبي المقرر له يوم الخميس.

إشبيلية بطل الدوري الأوروبي، يلتقي بايرن حامل لقب دوري أبطال أوروبا في ملعب بوشكاش آرينا في بودابست المجرية أملا في معانقة اللقب الثاني في تاريخه.



المواجهة النادرة

مثلت ودية بايرن بملعب سانشيز بيزخوان، عودة دييجو للملاعب بعد إيقاف 15 شهراً لثبوت تناوله مادة الكوكايين المخدرة، والتي أتبعها رحيله عن نابولي عام 1992.

دييجو فضل الانتقال إلى إشبيلية، رغم ما تردد عن وجود عروض من ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا بطل أوروبا 1993.

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الانتقال للفريق الأندلسي تحديداً، كان سببه وجود كارلوس بيلاردو، مدربه السابق في الأرجنتين وبطل كأس العالم 1986.

مارادونا ارتدى شارة القيادة في لقائه الأول مع إشبيلية وقاد الفريق للفوز 3-1 على العملاق البافاري.

وعلى الرغم من أنه لم يلعب على المستوى التنافسي لمدة زادت عن عام وقتها، فإن دييجو كان نجم اللقب، حيث صنع هدفاً للكرواتي دافور سوكر هداف مونديال 1998 لاحقا، وأسهم في صناعة هدفي مونشو ليكمل إشبيلية الثلاثية.

مارادونا شارك في 29 مباراة مع الفريق الأندلسي سجل خلالها 6 أهداف ما بين الدوري الإسباني وكأس الملك.



