القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجتمع الخليج 365 - وكالات الجمعة 2020/9/25 05:05 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/9/25 05:05 ص بتوقيت أبوظبي

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود. وجاء في بيان للديوان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه سيصلى عليه اليوم الجمعة في مدينة الرياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.