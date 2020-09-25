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تحذير من استخدام أدوية البرد والسعال في تنويم الأطفال
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية لما لها من أعراض خطيرة خاصة عند استخدام أدوية البرد والسعال في تنويم الأطفال.
وحذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، من الاستخدام الخاطئ لأدوية البرد والسعال مع الأطفال، مؤكدة أن ذلك يُخلف أعراضًا جانبية بعضها يكون خطيرًا.
وقالت الهيئة إن من بين الاستخدامات الخاطئة لأدوية البرد والسعال استخدامها لتنويم الأطفال، مؤكدة أن هذا الاستخدام الخاطئ قد ينتج عنه عدّة أعراض جانبية.
وأوضحت الهيئة أنه من بين هذه الأعراض شعور الطفل بالدوخة والغثيان وألم في المعدة، كما يمكن أن تظهر عليه أعراض جانبية خطيرة مثل تسارع في نبضات القلب، وزيادة في النشاط، وقلق وتشنجات.
وأكدت أن الاستخدام الصحيح لهذه الأدوية يتمثل في استخدامها للتخفيف من السعال أو العطس، أو سيلان الأنف الناتج عن نزلات البرد أو الالتهابات أو حساسية الجهاز التنفسي العلوي.
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