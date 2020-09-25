السعودية | نجل محمد عبده يغني في عمل وطني

شكرا لقرائتكم نجل محمد عبده يغني في عمل وطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90، يطل عبدالرحمن، نجل فنان العرب محمد عبده، بأغنية وطنية، بعنوان "لك الأمين" بمشاركة الفنان الجديد على الساحة الغنائية "شاكر"، ومن كلمات منى التميمي وألحان عبدالقادر أحمد.

ويأتي ذلك بعد أن أذهل عبدالرحمن الجميع بخطوته الغنائية الأولى، حيث طرح عبر شركة خاصة إعلاناً لأغنيةٍ، سيطلقها قريباً في موقع يوتيوب.

وكشف الفيديو الترويجي الجديد، الذي بلغت مدته 30 ثانية، تحضير نجل الفنان الكبير لمشروعٍ غنائي باللغة الفصحى، في حين علَّق عبدالرحمن محمد عبده على الفيديو، موجهاً الشكر للشركة التي نشرته، ومعبِّراً عن سعادته بالانضمام إليها، واعداً بتقديم أعمال تثري الساحة الفنية بمساعدة من زملائه.

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وسبق أن قدم عبدالرحمن دندناتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت إعجاب روادها، خاصة حينما انتشر مقطع فيديو له يغني بصوت شجي وأدائه العالي مقطعاً من أغنية والده "رماد المصابيح".

يذكر أن فنان العرب محمد عبده كان قد أعلن رفضه في وقت سابق دخول ابنه عالم الفن قبل استكمال دراسته الجامعية، بينما نفى عبدالرحمن، في تصريح سابق، نيته احتراف الغناء على الرغم من ممارسته له بوصفه هواية، مشيراً إلى أنه مهتم بدراسته وأعماله التجارية.

وأوضح حينها أنه يحضِّر للماجستير في باريس، وتحديداً في قسم المالية وإدارة الأعمال، إضافة إلى القيام بأعماله التجارية، مؤكداً أنه يكتفي بأداء الغناء بوصفه هوايةً فقط، يمارسها بين الأصدقاء أحياناً بخصوصية ودون إعلان.