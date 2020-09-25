، معانقة السماء.. آفاق "الوطني 90" بعيون رئيس وأعضاء "بلدي قلوة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العويفي": قيادة لا تألو جهدًا في خدمة المواطن.. ونائبه: الحب تفانٍ لا كلمات

أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة قلوة في منطقة الباحة علي بن محمد العويفي، أن 90 عامًا جسّدت أجمل المعاني وأروع الرسائل التي تحكي قصة دولة عظيمة نفخر ونعتز بها، أسسها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بعزيمة الرجال وصبر الحكماء ووفاء المخلصين؛ لتكون دولة ذات رقم صعب في المعادلة الدولية لتحظى بتقدير واحترام الدول شرقًا وغربًا.

وأوضح: "في يومنا الوطني نتذكر ما سطره قادتنا الأوفياء من تضحيات لتوحيد الوطن وما وصلنا إليه من إنجازات في كل المجالات لتجعلنا نحن أبناء الوطن موقف المسؤولية للمحافظة على هذا الكيان الغالي بالدفاع عنه؛ فأمن الوطن خط أحمر فهو مسؤولية الجميع وتكاتفنا وتعاوننا واجب ديني ووطني؛ للمساهمة في البناء؛ فهو يستحق منا الكثير، فالقيادة أولت اهتمامها بالمواطن على مختلف الفئات، وقدمت الكثير للإنسان والمكان بدعم لا محدود، ومن ثمرات ذلك رؤية الوطن 2030 الطموحة التي اتسمت بالشفافية والفعالية والمساءلة والدعم لكل القطاعات؛ مما عزز اسم ومكانة الدولة على الصعيد الاقليمي والعالمي".

يوم مجد ونهضة

وقال نائب رئيس المجلس البلدي محمد عطية الغبيشي: "حب الوطن لا يمكن أن يُنال بالكلمات ولا بالشعارات؛ بل بالتفاني الذي لا حدود له الذي شاهدناه على أرض الواقع من خلال تفاني ومجهودات الجميع سواءً على مستوى الأفراد أو المؤسسات، إنه تفانٍ لا حدود له، ومن حق كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة أن يفخر بوطنه وحكومته؛ لأن اليوم هو يوم مجد وعلو ونهضة وتطوير، حفظ الله وطننا وقادتنا وشعبنا العظيم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

دام عزك يا وطن

وأضاف رئيس بلدية محافظة قلوة وعضو المجلس البلدي محمد بن خميس الزهراني: اليوم الوطني التسعين لبلادنا الغالية نجدد من خلاله الحب والولاء لقادتنا الأوفياء، ونواصل المسيرة والبناء؛ ليبقى الوطن شامخًا معطاء بهمة وعزيمة نحو القمة والمجد والعلياء... دمت يا وطني عزيزًا مجيدًا، ودام أمنك واستقرارك؛ في ظل قيادة رشيدة حرصت وما زالت تحرص على راحة المواطن والمقيم وتقدم الوطن وازدهاره.

قمة شامخة ومنارة أرض

وتابع عضو المجلس البلدي عبدالله بن أحمد الحميدي: حبنا لوطننا لا تصفه العبارات الأدبية ولا أبيات الشعر؛ لأنه الحياة بالنسبة لنا وهو الزاد والهواء والماضي والحاضر والمستقبل وبالنسبة لغيرنا قمة شامخة ومنارة أرض يتمنونها.

بلادي تعانق السماء

وقال عضو المجلس البلدي حسن بن عطية الحميدي: كل عام وبلادي تعانق السماء مجدًا وتحضن السحاب فخرًا وعزًا، (90) عامًا من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان، بلادي بك يحتفل القلب حبًّا وانتماء، ومعك ترنو التطلعات وفاء، وفيك تزدهر الأماني عطاء.. حماك الله يا دولة التوحيد وأرض الإسلام والسلام.

همة حتى القمة

وأردف عضو المجلس البلدي أحمد بن إبراهيم المفضلي: اليوم الوطني ذكرى خالدة تجسد لأبناء الوطن الانتماء واللحمة الوطنية بين الشعب والقيادة، وهو يوم عظيم جسده لنا المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه همة حتى القمة وكل عام يا وطني في أمن وأمان في ظل ملكنا سلمان الحزم وسمو ولي العهد صاحب الرؤية (٢٠٣٠) الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله.

مناسبة مميزة محفورة في الذاكرة

وأضاف عضو المجلس البلدي عبيد بن خضير السويدي: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو مناسبة مميزة محفورة في الذاكرة والوجدان هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة، وأزيلت الفرقة والتفكك، هو اليوم الذي يشهد له التاريخ بمدى التطور والازدهار الذي حصل لهذا الوطن.

90 عامًا من العزة

وتابع عضو المجلس البلدي ماجد بن موسى الزهيري: ها هي مملكتنا الحبيبة تحتفل مع أبنائها باليوم الوطني التسعين من العزة والشموخ والأمن والأمان والتطور والازدهار؛ لتحقيق رؤية 2030، لتزيدنا تقدمًا نحو الأمام بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

شدة الانتماء

وقال عضو المجلس البلدي المهندس سعود بن سعد نبهان: نهنئ أنفسنا بحلول اليوم الوطني لأنه يحيي بداخلنا شدة الانتماء إلى بلدنا الحبيب واعتزازًا بوطننا وحكومتنا الرشيدة أيدها الله، أدامك الله يا وطني شامخًا عزيزًا.

قيادة حكيمة

وبيّن عضو المجلس البلدي صالح خضران الزهراني: ما تحقق للوطن من إنجازات كان بفضل من الله ثم بفضل قيادة حكيمة سخرت كافة الإمكانات لخدمة الوطن والمواطن والمقيم والزائر، وهذه الذكرى الغالية نستشعر من خلالها ما نعيشه من أمن وأمان ونهضة في مختلف المجالات، تجعلنا نقول شكرًا قادتنا الأوفياء، وحفظكم الله وأدامكم ذخرًا للإسلام والمسلمين.

مجد صنعه المؤسس

وأضاف عضو المجلس البلدي محمد حسن الدويحي: اليوم الوطني للمملكة، يعني وحدة وطن ومواطنين، وطن سعودي تسمى المواطنون باسمه فاكتمل المسمى (المملكة العربية السعودية)، يرفرف فوق ترابها وعلى رؤوس قادتها ومواطنيها علم الوحدة والتوحيد والشموخ والإباء؛ مجد صنعه الملك عبدالعزيز يرحمه الله لنفسه ولأبنائه ومواطنيه من بعده، وقد أذعن له التاريخ ليكتبه ويتحدث عنه فعاش الوطن والعلم والمليك.

وقفة اعتزاز بالإنجازات

وختم عضو المجلس البلدي عبدالله بن فيحان الدياني: يومنا الوطني يجعلنا نقف أمام الإنجازات التي تحققت على كل الأصعدة والمضي قدمًا نحو مزيد من التقدم والتميز في كل المجالات، وهذا ما يجعلنا نفخر ونعتز بما تحقق، وهذا بفضل من الله ثم بفضل قيادة سخرت كافة الإمكانات لخدمة الوطن ومواطنيه، وتجاوز ذلك لخدمة المقيم والزائر.اليوم الوطني