، "الأرصاد": أمطار رعدية على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل "هروب".. وتستمر لـ7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظة هروب.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساء.حالة الطقس الأرصاد جازان