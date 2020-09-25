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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظة هروب.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساء.حالة الطقس الأرصاد جازان
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 03:16 PM
تشمل "هروب".. وتستمر لـ7 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظة هروب.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساء.
، "الأرصاد": أمطار رعدية على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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