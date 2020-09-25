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فُجع الوسط الإعلامي بالباحة، بوفاة عميد الإعلاميين بالمنطقة عبدالخالق بن ناصر الغامدي الذي وافاه الأجل اليوم الجمعة بعد أن تعرض لأزمة قلبية لم تمهله طويلاً.
و"الغامدي" -رحمه الله- يُعدّ عميد الإعلاميين بالمنطقة بعد مسيرة إعلامية امتدت لقرابة ثلاثة عقود؛ حيث عُرف في صحيفة عكاظ بالعمل الصحافي النزيه بمواضيعه المميزة وطرحه المتزن ونقده الهادف والذي عالج من خلاله الكثير من القضايا المجتمعية والخدمية والإنسانية.
وكانت آخر تغريدة للإعلامي الراحل على حسابه في "تويتر"، أمس الخميس؛ حيث قال: "اللهم ازرع في قلوبنا راحةً دائمة وأملاً بك لا يخيب".
وتتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء لأسرته وللوسط الإعلامي بالمنطقة والمملكة بأسرها، رحمه الله وتجاوز عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الباحة تفجع بوفاة عميد إعلامييها "الغامدي".. ماذا كتب في آخر تغريدة؟عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-09-25
فُجع الوسط الإعلامي بالباحة، بوفاة عميد الإعلاميين بالمنطقة عبدالخالق بن ناصر الغامدي الذي وافاه الأجل اليوم الجمعة بعد أن تعرض لأزمة قلبية لم تمهله طويلاً.
و"الغامدي" -رحمه الله- يُعدّ عميد الإعلاميين بالمنطقة بعد مسيرة إعلامية امتدت لقرابة ثلاثة عقود؛ حيث عُرف في صحيفة عكاظ بالعمل الصحافي النزيه بمواضيعه المميزة وطرحه المتزن ونقده الهادف والذي عالج من خلاله الكثير من القضايا المجتمعية والخدمية والإنسانية.
وكانت آخر تغريدة للإعلامي الراحل على حسابه في "تويتر"، أمس الخميس؛ حيث قال: "اللهم ازرع في قلوبنا راحةً دائمة وأملاً بك لا يخيب".
وتتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء لأسرته وللوسط الإعلامي بالمنطقة والمملكة بأسرها، رحمه الله وتجاوز عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون.
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
02:53 PM
مسيرة امتدت قرابة 3 عقود تميز فيها بالنزاهة وطرحه المتزن ونقده الهادف
فُجع الوسط الإعلامي بالباحة، بوفاة عميد الإعلاميين بالمنطقة عبدالخالق بن ناصر الغامدي الذي وافاه الأجل اليوم الجمعة بعد أن تعرض لأزمة قلبية لم تمهله طويلاً.
و"الغامدي" -رحمه الله- يُعدّ عميد الإعلاميين بالمنطقة بعد مسيرة إعلامية امتدت لقرابة ثلاثة عقود؛ حيث عُرف في صحيفة عكاظ بالعمل الصحافي النزيه بمواضيعه المميزة وطرحه المتزن ونقده الهادف والذي عالج من خلاله الكثير من القضايا المجتمعية والخدمية والإنسانية.
وكانت آخر تغريدة للإعلامي الراحل على حسابه في "تويتر"، أمس الخميس؛ حيث قال: "اللهم ازرع في قلوبنا راحةً دائمة وأملاً بك لا يخيب".
وتتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء لأسرته وللوسط الإعلامي بالمنطقة والمملكة بأسرها، رحمه الله وتجاوز عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون.
، الباحة تفجع بوفاة عميد إعلامييها "الغامدي".. ماذا كتب في آخر تغريدة؟ ،
المصدر : الخليج 365
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