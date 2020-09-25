شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 472 إصابة جديدة بكورونا و843 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

وزارة الصحة تسجل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا و843 حالة تعافٍ و26 حالة وفاة. وبذلك يقترب معدل التعافي من الفيروس في المملكة من 95%. وحذرت الصحة من التجمعات وشددت على أهمية التباعد الجسدي.

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