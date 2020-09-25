شكرا لقرائتكم خبر عن جازان .. أمطار رعدية ورياح حتى الـ ٧مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، تشمل محافظة هروب . وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٧مساءً .

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