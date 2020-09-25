شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيريه في لاتفيا وليتوانيا والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية ليتوانيا ليناس لينكيفيشيوس.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، والموضوعات التي تهم البلدين.
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