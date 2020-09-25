شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم جديد لآلية طلبات العلاج في الخارج.. تعرف على الشروط والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن صدور الموافقة على الآلية الخاصة بالمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة ومرافقيهم.

وأوضحت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر العلاج على حسابهم الخاص مايلي : " وجود قبول لعلاج الحالة الصحية من مستشفى أو مركز متخصص في بلد متقدم طبياً ، وأن تكون من الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج والتي لايتوفر لها علاج في الداخل بناءً على تقرير طبي حديث مصادق عليه من وزارة الصحة ، وأن تكون من الحالات المرضية التي توصي الهيئة الطبية العليا بعلاجها في الخارج .

وأبانت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر للعلاج على حساب الدولة ، أن يكون صدر له أمر ملكي أو سامٍ أو قرار من الهيئة الطبية العليا بالعلاج في الخارج. لافتةً أنه يُسمح لمن صدرت الموافقة له بالسفر للخارج وفقاً للشروط الآنف ذكرها ، بأن يرافقه اثنان - بحد أعلى - لكل مريض أو ماتراه الهيئة الطبية العليا.

وأضافت الصحة أنه بموجب الموافقة فإنها ستتولى دراسة الطلبات وبعدها يحال المقبول منها إلكترونياً إلى وزارة الداخلية " المديرية العامة للجوازات" لاستكمال إصدار التصاريح اللازمة ، علماً أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر منصة " أبشر"