طريقة تعريف رقم الجوال لـ تطبيق توكلنا في أبشر

2020-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد تطبيق توكلنا التأكيد على أهمية التسجيل فيه للاطلاع على بيانات التابعين في منصة مدرستي وغيرها من الخدمات التي يوفرها التطبيق.

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طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

وتلقى توكلنا استفسارًا من أحد الوافدين ليس لديه حساب في أبشر يسأل فيه عن كيفية التسجيل في التطبيق ورد عليه بالقول: متابعات الخليج 365 والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بتوكلنا سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر، ولتعديل رقم الجوال لاحقًا يجب تعديله في حساب أبشر وسيتم تعديله في توكلنا.

وأضاف التطبيق أن من ليس لديه حساب في أبشر من المواطنين أو المقيمين عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر من خلال خدمة في أبشر باسم “تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا” بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بتوكلنا.

تسجيل الطلاب في تطبيق توكلنا

وتتم إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر.

انقر على أيقونة (حسابي).

انقر على أيقونة (الأفراد والمكفولين).

اختر إضافة الأبناء.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

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