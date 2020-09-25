2020-09-25

15 غرفة في البيت الأبيض لم تكن تعلم بوجودها من قبل

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

البيت الأبيض هو أشهر أماكن الإقامة في الولايات المتحدة وواحد من أكبرها أيضًا، ويضم 132 غرفة و35 حمامًا و 412 بابًا و28 مدفأة.

وتشمل بعض أشهر غرف البيت الأبيض المكتب البيضاوي، وغرفة العمليات، وغرفة مجلس الوزراء، وغرفة الإحاطة الصحفية لجيمس برادي، ولكن توجد بعض الغرف الأكثر غموضًا والأقل شهرة في البيت الأبيض مثل غرفة الشوكولاتة وغرفة الألعاب، وإليك بعضهم بحسب ما أبرز موقع بيزنس إنسايدر:

1- غرفة الموسيقى

حولت هيلاري كلينتون غرفة الجلوس في الطابق الثالث من منزل البيت الأبيض إلى غرفة موسيقى حتى يتمكن بيل كلينتون من العزف على الساكسفون.

2- غرفة التمرين

بجانب غرفة الموسيقى في الطابق الثالث توجد غرفة التمرين حتى يتمكن للرؤساء وعائلاتهم ممارسة الرياضة في أي وقت من اليوم، وقبل التسعينيات، كانت الغرفة عبارة عن غرفة ضيوف وغرفة جلوس.

3- متجر الشوكولاتة

متجر الشوكولاتة هو واحد من عدة مطابخ في البيت الأبيض، وهو يقع في الطابق الأرضي، وهو المكان الذي يصنع فيه الطهاة الحلويات.

4- صالة بولينغ

بالقرب من متجر الشوكولاتة في الطابق الأرضي، توجد صالة هاري إس ترومان للبولينغ، وهي الوجهة المفضلة لزوار البيت الأبيض، وقد تم بناؤها للرئيس ترومان في عام 1947، ونقلها ريتشارد نيكسون إلى موقعها الحالي.

5- مسرح العائلة

مسرح العائلة هو مسرح سينمائي يتسع لـ 42 مقعدًا يقع في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، في الطابق الأول، وتوفر استوديوهات الأفلام العالمية أفلامها للعرض في المسرح بناءً على طلب رئاسي.

ووفقًا لمجلة Variety فقد احتل فيلم Finding Dory عناوين الصحف لكونه أول فيلم يُعرض في البيت الأبيض لدونالد ترامب.

6- غرفة الخريطة

أضاءت عائلة أوباما 26 شمعة في غرفة الخرائط بالبيت الأبيض تكريمًا لضحايا إطلاق النار في نيوتاون يوم السبت 14 ديسمبر 2013، وتستخدم الغرفة الموجودة في الطابق الأرضي للتجمعات الاجتماعية الصغيرة والمقابلات التلفزيونية.

ويأتي الاسم من الاستخدام الأصلي للغرفة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث استخدمها فرانكلين دي روزفلت لمتابعة الخرائط لتتبع تقدم الحرب، وهي مهمة خُصص لها حاليًا غرفة العمليات.

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7- غرفة الصيني

تقع غرفة الخزف الصيني بالقرب من غرفة الخرائط في الطابق الأرضي، وقد تم تخصيصها من قبل السيدة الأولى إديث ويلسون في عام 1917 لإيواء مجموعة البيت الأبيض المتنامية من الخزف الصيني.

8- غرفة الفضة المذهبة أو الفيرميل

بجوار غرفة الخزف الصيني توجد غرفة الفيرميل Vermeil أو الفضة المذهبة وهي تضم مجموعة من أدوات المائدة الفضية المذهبة وكانت في الأصل غرفة اجتماعات عامة حتى عام 1956 عندما تم توريث القطع الفضية إلى البيت الأبيض من قبل الوريثة الأمريكية مارغريت طومسون بيدل.

9- غرفة طعام عائلية

في الطابق الأول توجد غرفة بمساحة 28 قدمًا في 25 قدمًا حيث تستضيف العائلة الأولى عشاءً رسميًا صغيرًا، ولا تستخدم جميع العائلات الغرفة لمثل هذه الأسباب، بل أحيانًا تكون غرفة عشاء الموظفين.

10- غرفة الزهور

على بعد بضعة أبواب فقط من غرفة الشوكولاتة وممر البولينغ، تقع غرفة الزهور وهو المكان الذي ينسق فيه بائع الزهور في البيت الأبيض الزهور بكميات كبيرة ويجهزها للمناسبات الرسمية مثل المناسبات الرسمية وحفلات التنصيب.

11- غرفة الخط

يقع مكتب الرسومات والخط في الطابق الثاني من الجناح الشرقي للبيت الأبيض، حيث يقوم فريق صغير من الخطاطين بالبيت الأبيض بإعداد الدعوات وبطاقات الأماكن والتحية للمناسبات الرسمية.

12- غرفة الحمام الشمسي

تقع مقصورة التشمس الاصطناعي في الطابق العلوي من السكن وهو المكان الذي يذهب إليه الرؤساء وعائلاتهم للاسترخاء.

13- غرفة ألعاب البيت الأبيض

يمكن للرؤساء الاسترخاء بلعبة البلياردو في غرفة ألعاب البيت الأبيض، ويمتلك عدد من الرؤساء طاولات بلياردو خاصة بهم.

14- مكتب خاص للمكتب البيضاوي

هي عبارة عن غرفة تتيح مساحة عمل صغيرة على الجانب الآخر مباشرة من المكتب البيضاوي، كما تحتوي على حمام خاص ومطبخ صغير.

15- مطعم البحرية

في الطابق الأرضي من الجناح الغربي بجوار غرفة العمليات، ستجد مطعم Navy Mess وهو مطعم صغير تديره البحرية الأمريكية، ويتسع لنحو 50 شخصًا وهي غير متاحة للجمهور.





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