شكرا لقرائتكم فيديو.. المرور السعودي: اختصار المسافة ليس مبررًا لارتكاب المخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-25 فيديو.. المرور السعودي: اختصار المسافة ليس مبررًا لارتكاب المخالفات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements شدد المرور السعودي على ضرورة التقيد بالتعليمات المرورية وعدم مخالفة الأنظمة حتى لو بحجة اختصار المسافة. وقال المرور السعودي تعليقًا على مقطع فيديو يتضمن مخالفة مرورية عند الدوران للخلف: اختصار المسافة ليس مبررًا لارتكاب المخالفات المرورية، وتعريض الآخرين للخطر. وجدد المرور الدعوة إلى الحفاظ على سلامة قائد المركبة وقادة المركبات الأخرى وعدم تعريض حياتهم للخطر.

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