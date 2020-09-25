خطيب المسجد الحرام: خذوا على يد من يحاول فك ارتباط المملكة ووحدتها

2020-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني أن الله سبحانه وتعالي أمر عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وهو القرآن الذي أنزله سبحانه، وما يتبع ذلك من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالإجماع على العقيدة الصحيحة والتمسك بها.

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وقال في خطبة الجمعة اليوم من الحرم المكي: لقد منّ الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد المملكة العربية السعودية فجمع شتاتها، وآخي بين أهلها، وحكم فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتصموا بحبل الله وساروا على صراط الله المستقيم، وذلك بفضل الله وتوفيقه، ثم بفضل القادة المصلحين المخلصين الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب رحمهما الله حتى نشأت هذه الدولة في مراحلها الثلاث.

وتابع فضيلته: قام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وأبناؤه البررة من بعده إلى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمد الله في عمره على طاعته وسمو ولي عهده الأمين نصره الله وأيده بتوفيقه، فقامت مزدهرة سعيدة هنيئة.

وأضاف أن أعظم النعم على حكام وأهل هذه البلاد أن جعلهم الله خداما لضيوف الرحمن حيث لم يأل حكام بلادنا بكل غال ورخيص في خدمة البيتين العظيمين، وخدمة قضايا المسلمين في كل بقاع الأرض.

ودعا فضيلته إلى المحافظة على مقومات هذه النعمة، وتقوية روابط وحدتها، والأخذ على يد من يحاول فك ارتباطها فنحن في مملكتنا العزيزة نعيش في ظل وارف من عدالة الإسلام، وننعم بعيش رغيد تحت الحكم الرشيد، ونتقلب في أمن شامل، حسدنا عليه القريب والبعيد وتتمتع بإخاء وتراحم تحت راية التوحيد.



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