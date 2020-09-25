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تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والهند

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بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند د. سوبراهمانيام جاي شانكر، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم، في اتصال هاتفي أجراه سموه أمس بالوزير الهندي، استعراض أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها، إضافة إلى الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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