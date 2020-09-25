شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دورات لتأهيل فتيات «رفحاء» لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، السبت المقبل، 6 دورات تدريبية مجانية معتمدة لفتيات المحافظة، وذلك بمقر نادي ريحانة للفتيات بحي المساعدية. وأوضح رئيس اللجنة منور الشيحي أن الدورات التدريبية تهدف إلى تأهيل وتشجيع الفتيات على الانخراط في سوق العمل، مفيدًا أن الدورات تشمل مجالات الطبخ، والماكياج، والخياطة والتطريز، والتصوير الفوتوغرافي، وصيانة الجوالات، وفن التسويق والتعامل مع العميل.

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