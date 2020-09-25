شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف معاناة 475 مريضا بـ«عبس» والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة 475 مريضا، خلال المدة من 10 حتى 16 سبتمبر 2020م. وراجع قسم الطوارئ، خلال تلك الفترة، 12 مستفيدا، وعيادة الباطنية 201 شخص، وقسم التوعية والتثقيف 160 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مرضى. كما صرفت الأدوية لـ 218 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 97 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.

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