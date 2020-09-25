شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية للحوامل والأمهات بـ«سقطرى» والان نبدء بالتفاصيل
واصل مركز نجد الصحي بمحافظة سقطرى تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). وقدّم المركز بالتعاون مع الصندوق الخدمات الطبية للحوامل والأمهات وأطفالهن ورعاية الأمومة والطفولة. وقدمت النساء المستفيدات خالص شكرهن وتقديرهن لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي أسهم بشكل حيوي وفاعل في متابعة أحوالهن الصحية عبر إشراف دقيق وكوادر مؤهّلة وبرامج طبية مميزة ساعدت في تسهيل عمليات ولادتهن وتزويدهن بجميع ما يحتجنه من أدوية ومستلزمات صحية.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدّمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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