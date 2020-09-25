شكرا لقرائتكم خبر عن %94.8 نسبة متعافي «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

شددت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا حفاظا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

حالات مؤكدة

وسجلت الصحة أمس 498 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 331857 حالة، من بينها 12465 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1090 حالة حرجة، إضافة إلى تسجيل 1007 حالات تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 314793 حالة.

نسب الإصابة

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 498 حالة منها 40% إناثا، 60% ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 10٪، والبالغين 86%، وكبار السن 4%. مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 4599 حالة، بإضافة 30 حالة وفاة جديدة «يرحمهم الله جميعا». لافتة إلى إجراء 46037 فحصا مخبريا جديدا.

Advertisements

وسائل الوقاية

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

خدمات تفاعلية

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.